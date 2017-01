Gwyneth Paltrow geeft wel heel opvallend seksadvies

Gwyneth Paltrow vindt dat eieren de oplossing zijn voor een beter seksleven. Geen gewone eieren, maar volgens Gwyneth zouden veel meer vrouwen stenen van jade, of ook wel yoni eieren, moeten inbrengen in hun vagina.

De 45-jarige Amerikaanse actrice, bekend van haar filmrollen in onder andere Shakespeare in Love, Iron Man en King Lear doet wel vaker een controversiële uitspraak over seks. Nu zegt Gwyneth en haar team bij Goop dus dat jade eieren in je vagina inbrengen, iets is wat elke vrouw zou moeten proberen.

Als een vrouw dat doet, zullen de spieren van haar bekkenbodem verstevigen. Het ei helpt ook om emotionele spanningen en trauma’s rondom het bekkengebied op te lossen, zo klinkt het bij Gwyneth. Naast heel wat getrainde spieren levert dit ook een kans op voor hevigere orgasmes. Zo is de groene steen de beste oplossing om een vrouw haar seksleven spannend te houden.

Chinese traditie

Een goedbewaard geheim, zo blijkt, want de Chinese koninklijke dames gebruikten de jade al in hun vagina in de oudheid. Zij deden dat om onderaan in de perfecte vorm te blijven voor de keizer, maar ook omdat de stenen energie zouden geven en je gezonder maken.

Volgens de taoïsten is het gebied rond de bekkenbodem de bron voor een gelukkig leven, die spieren trainen met een steen die bekend staat voor zijn harmonieuze krachten, zijn de ingrediënten voor succes. Daarom koppelen sommige liefhebbers ook een ritueel met kaarsjes en geurstokjes aan het inbrengen van het ei.

In alle kleuren en maten

Actrice Shiva Rove is alvast super enthousiast. Zo enthousiast dat ze haar eigen lijn van jade eieren uitbracht in verschillende kleuren en formaten. Gwyneth Paltrow verkoopt die set ook op haar eigen website, want ze vindt het een prachtig idee. Er bestaan er in van maat S tot XXL, meestal begin je met één van een medium grootte dat wel relatief zwaar is. “Ik kan de medium enkel aan als ik neerlig, maar ik kan er wel mee slapen. Een kleinere versie is perfect om recht te staan.”

Het ei is simpel in te schuiven door het met twee vingers in te brengen. “Als je opstaat en het ei valt eruit, niet bang zijn, het blijft een training, dat is heel normaal.” Het ei moet niet altijd blijven zitten. “Haal het er regelmatig uit en bewaar het in een zijden doek.” Het is ook belangrijk dat je het eerst even kookt, om er zeker van te zijn dat het helemaal schoon is.

Bang dat je het ei kan “kwijtraken”? Of dat het eventueel ergens vast blijft zitten? “Het kan niet weg, dus je kan het niet kwijtraken, maar ik heb een versie waar een gaatje in het ei zit. Daar kan je dan wat flosdraad in steken, dan kan je daar aan trekken om het ei uit je vagina te halen”, legt Shiva Rose uit. “Heel wat mensen zijn er in het begin wat bang van, maar het is echt geweldig!”

Op Goop, de website van Gwyneth Paltrow, zal je er voorlopig geen meer kunnen kopen, ze zijn allemaal al uitverkocht. Op Etsy daarentegen zijn er nog veel alternatieve keuzes.