Vrouw van massamoordenaar in homoclub in Orlando gearresteerd

De vrouw van de man die in juni in een homoclub in Florida 49 mensen doodschoot, is gearresteerd. Noor Salman werd opgepakt in San Francisco. Haar echtgenoot, Omar Mateen, is de dader van het bloedbad dat wordt beschouwd als de ergste massamoord van de Amerikaanse geschiedenis. Salman wordt verdacht van hulp en medeplichtigheid en obstructie van het gerecht, aldus CBS News.

Ze had de FBI aanvankelijk verteld dat ze nog had geprobeerd Mateen tegen te houden. De man van Afghaanse afkomst werd op de plaats van de massamoord doodgeschoten. Naast de 49 doden, vielen ook nog 53 gewonden bij de aanval in de Pulse, een nachtclub voor homo’s in Orlando, Florida. De FBI bestempelde het bloedbad zowel een terroristische aanval als een haatmisdrijf.