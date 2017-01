Minder afgestudeerde koks kiezen voor de keuken

Direct na afstuderen belanden zestig procent van de jonge koks in een keuken. Een jaar later blijven er nog veertig procent over. Het beroep verliest glans, of wordt de soep niet zo heet gegeten?

“Het klopt dat van alle afgestudeerden in de middelbare hotelscholen uiteindelijk maar veertig procent in de horeca terechtkomt”, geeft woordvoerder Gerrit Budts van Horeca Vlaanderen toe.

Vaststaande oorzaken zijn er niet. “Het is eerder een samenspel van factoren”, aldus Budts. “Een deel van de scholieren studeert verder. Een ander deel kiest voor aanverwante sectoren (30% in distributie en 20% in diensten, red.). Ook al omdat ze opkijken tegen de onregelmatige uren en het weekendwerk.”

Ook de opleidingen trekken minder volk. “De sector wordt vaak in een slecht daglicht gesteld”, zegt Lin Van de Cruys, algemeen directeur van Stella Maris in Merksem daarop. “En de opleiding is niet zo goedkoop. Die kost hier 1.600 euro per jaar tegenover 600 euro voor andere opleidingen van onze scholengemeenschap.”

”De dalende trend geldt in heel Vlaanderen en is minder uitgesproken in de studierichtingen voor bakkers en beenhouwers dan in de opleidingen van de hotelschool”, stelt ook Fried Van Doren vast als waarnemend directeur van PIVA.

De hype? Die deed zich vijf jaar terug lichtjes voelen in de humaniora. Ze gold vooral in het volwassenenonderwijs, waar tot een paar jaar geleden wachtlijsten bestonden. Toen werd er bijna gekampeerd voor de inschrijvingen.”