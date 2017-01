Leerlinge schrijft indrukwekkend eerbetoon aan leerkracht die uit het leven stapte

In het Nederlandse Den Bosch heeft zich maandagochtend een vreselijk drama afgespeeld. De 45-jarige wiskundeleraar Erik Oltmans sprong van het balkon van het Stedelijk Gymnasium. Hij overleed ter plaatse. Een oud-leerlinge van hem schreef een pakkend eerbetoon.

Maandagochtend, iets voorbij 9.30 uur, sprong Oltmans van de vierde verdieping van het schoolgebouw. Heel wat leerlingen waren getuige van het drama, zij werden opgevangen in de turnzaal. Oltmans gaf al tien jaar les op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. Waarom de man zich van het leven beroofde is nog niet duidelijk.

Het overlijden van de wiskundeleraar komt hard aan bij leerlingen en oud-leerlingen. De 23-jarige Naomi Nolte, een ex-leerlinge die nu in Groot-Brittannië woont, schreef op haar Facebookpagina een emotioneel eerbetoon aan Erik ‘Pannenkoek’ Oltmans.

“Een inspiratie voor velen, een inspiratie voor mij”, begint Nolte, die vertelt over het feit dat wiskunde niets voor haar was, totdat ze les kreeg van meneer Oltmans. “Een docent die alles in zijn macht deed om zijn leerlingen te helpen, zeker als ze ervoor open stonden, maar zelfs als ze dat niet wilden. Iemand die mensen aan het lachen kon maken. Een bijzonder persoon, die mij ertoe heeft gebracht om mijn kennis over te brengen aan anderen. Om bijles te gaan geven, en aan leerlingen te kunnen overbrengen dat als er iemand is die in je gelooft en genoeg geduld met je heeft, je er altijd kunt komen. Ik heb het vandaag al tegen veel mensen gezegd: er is geen leerling geweest die bijles heeft gehad van mij en die niet het verhaal heeft gehoord van de docent die zoveel vertrouwen in mijn kunnen had dat ik wiskunde van mijn ‘weakness’ in mijn ‘strength’ heb kunnen veranderen.”

“Dit is een groot verlies voor ons allemaal, en zeker een groot verlies voor mij”, gaat het meisje verder. “Ik kan niet meer hopen dan dat hij op ons neerkijkt en ziet hoeveel positieve invloed hij heeft gehad op deze wereld. Erik, pannenkoek, ik zal je nooit vergeten. Ik zal nooit vergeten wat voor invloed jij hebt gehad op de persoon wie ik vandaag ben. Rust zacht.”

Met vragen rond zelfdoding kan je terecht op de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.