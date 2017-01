Amper sneeuw te merken, maar dat houdt deze durfal op ski’s niet tegen

Het Engelse Chelmsford kreeg afgelopen donderdagavond een beetje sneeuw te verwerken. Dat gebeurt er maar zelden, en daar wou deze durfal maar al te graag van profiteren. De 21-jarige Ollie Headon besloot weliswaar niet om simpelweg te sleeën, maar wel om door de straten van de binnenstad te skiën. Ook al viel de sneeuw nauwelijks nog op te merken.

De ski-instructeur werd tijdens de stunt gefilmd door een van zijn vrienden. “Aangezien ik niet in het buitenland kan gaan skiën deze winter, wil ik van elk beetje sneeuw in ons land profiteren”, aldus de Brit. Dat hij daarbij zijn ski’s naar de vaantjes hielp, kon hem niet deren. “De hele dag had ik gewacht op nog meer sneeuw, maar eens ik ’s avonds buiten kwam skiede ik vrijwel enkel nog op asfalt. Gelukkig heb ik thuis nog wat paren liggen.”