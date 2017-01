Mol / Wilrijk - Ronnie Leten (60) uit Mol stopt op 1 mei als algemeen directeur (CEO) van de Zweedse multinational Atlas Copco. Hij wil meer tijd maken voor zijn familie. Het bedrijf splitst zich op in twee delen, maar dat zal geen gevolgen hebben voor de vestiging in Wilrijk.

Welke Belg kan zeggen dat hij 45.000 werknemers onder zich heeft? Ronnie Leten, die opgegroeid is in Beringen maar met zijn echtgenote een huis heeft in Mol, voorlopig nog wel. Leten staat sinds juni ...