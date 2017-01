Mechelse gemeenteraad heeft er groene stem bij

Mechelen / Muizen - Met Bert Delanoeije (sp.a) uit Muizen heeft de gemeenteraad van Mechelen er binnenkort een groene stem bij. Hij volgt Liesbet De Keersmaecker op, die ermee kapt.

Delanoeije werkt voor Natuurpunt en is al vele jaren een van de drijvende krachten achter het behoud van het Mechels Broek, een van de mooiste stukjes natuur in de Dijlestad. “Met mijn expertise en levenslang Mechels engagement inzake duurzaamheid, milieu en natuur zal ik net als mijn voorgangster vooral de groene stem in de gemeenteraad graag vurig verdedigen, met kritische analyses waar het moet, maar vooral met constructieve voorstellen”, zegt hij.

De natuurliefhebber neemt de plaats in van Liesbet De Keersmaecker. "Ik heb het als een hele eer beschouwd om de Mechelaars te mogen vertegenwoordigen als raadslid en heb dat altijd voor de volle honderd procent gedaan. Maar de combinatie van werk en privé is moeilijk te combineren met mijn mandaat als gemeenteraadslid”, vertelt ze.

Als OCMW-raadslid wordt Bert Delanoeije opgevolgd door Sophie Bollen, de voorzitter van de socialisten in Mechelen. “Veel Mechelaars hebben te maken met bestaansonzekerheid. Meer dan 1 op vijf Mechelse kinderen en jongeren leeft in armoede. Als leerkracht en jonge mama ligt dit thema me na aan het hart en ik zal het van nabij opvolgen binnen de OCMW-raad”, stelt ze.