Acteur Stijn Van Opstal haalt herinneringen op in de Kempen

Beerse - Acteur Stijn Van Opstal (40) speelt dezer dagen chauffeur in De Premier van Erik Van Looy. Met CittA keerde hij even terug naar zijn jeugdjaren in de Noorderkempen.

Stijn Van Opstal groeide op in Beerse en trok later naar de Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Daar woont hij nog steeds. Al verloochent hij zijn achtergrond niet. Want zowel in de tv-reeks Met man en macht als in De Premier speelt hij een Kempenaar met een sappig accent.

Tijdens zijn tocht door de Noorderkempen wil hij graag stoppen bij een kapelletje in Zondereigen. "Het staat in de buurt van het voetbalveld", zegt hij. "Dat kapelletje heeft mijn overgrootvader laten bouwen. Hij had op die plek een ongeval met zijn kar en werd bijna vertrappeld door zijn paard. Hij vond het een wonder dat hij dat overleefd had en liet een kapelletje optrekken."

De familie van Stijn heeft dat kapelletje tachtig jaar lang gefinancierd en onderhouden. "Ik vernam dat de gemeente het onlangs heeft overgenomen, die kapelletjes zouden nu bij een wandeling horen. Maar hier staat dus ­ergens een monument ter herinnering aan een man die drie generaties geleden níet vertrappeld werd door zijn paard. Die historische gebeurtenis wordt hier herdacht. Dat vind ik wel mooi.”