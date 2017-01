Politie klist gedrogeerde bestuurder met vals geld en dronken man die zich probeert te verstoppen

Mechelen / Willebroek - De lokale politie kliste tijdens een alcoholcontrole een chauffeur die onder invloed was van drugs. De inspecteurs vonden in het voertuig valse biljetten van 50 euro. De man werd aangehouden.

Grote vangst tijdens de WODCA-controle van de lokale politie Mechelen-Willebroek. De inspecteurs plukten na het uitvoeren van 929 ademtesten, dertig bestuurders uit het verkeer. Vier rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

“Het zouden normaal vijf intrekkingen zijn geweest, maar de vijfde bestuurder had geen rijbewijs. Hij had in het verleden wel een voorlopig rijbewijs gekregen, maar dit is sinds mei 2015 niet meer geldig. Bovendien stond hij nationaal geseind in een gerechtelijk dossier. In het voertuig werd ook een grote hoeveelheid vals geld aangetroffen. Dat werd samen met zijn voertuig in beslag genomen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De bestuurder werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Twee inzittenden, een minder- en meerderjarige, werden na verhoor vrijgelaten.

Bestuurder gaat lopen

Tijdens de actie werd van 15 bestuurders hun rijbewijs ingetrokken voor drie uur. Eén onder hen parkeerde bij het opmerken van de politie, zijn voertuig op de gelijkvloerse berm van de R6 vlakbij de controle. De bestuurder maakte zich al lopend uit de voeten.

“Onze manschappen konden na een korte zoektocht de chauffeur aantreffen. Hij had zich verstopt in een gracht aan de overkant van de rijweg. Hij krijgt nu, naast 170 euro boete voor dronkenschap, ook nog eens 110 euro boete voor het parkeren van zijn auto op de autoweg en nog eens 55 euro boete voor het oversteken van de autoweg”, zegt politiewoordvoerder Van de Sande.

Een andere bestuurder, die zijn auto eveneens op de gelijkgrondse berm van de R6 in een bocht had geparkeerd, kreeg een boete van 110 euro en de rekening van 250 euro voor het takelen van het voertuig.