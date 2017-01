Nieuwe studie onderscheidt drie soorten selfies

Wie veel selfies maakt, wordt vaak gezien als iemand met narcistische trekjes maar dat is volgens onderzoekers aan de Brigham Young University een oppervlakkige conclusie. Zij zeggen dat het hele gegeven complexer is dan dat en onderscheiden drie soorten foto’s binnen het genre.

Het team onderzoekers nodigde 46 proefpersonen uit voor een experiment. Zij moesten de verschillende redenen waarom iemand een selfie maakt, rangschikken volgens belangrijkheid. De beweegredenen waarin ze zichzelf herkenden kwamen eerst, gevolgd door de redenen waarmee ze zich minder konden identificeren. De vorsers analyseerden de resultaten en kwamen tot de vaststelling dat er drie subcategorieën selfies bestaan:

De communicatieve

Zo’n selfie wordt gedeeld om een dialoog met volgers te openen. Bijvoorbeeld: iemand plaatst foto van zichzelf online en formuleert in het bijschrijft een duidelijke mening of boodschap om reacties los te krijgen. Beroemde voorbeelden: Lady Gaga, die haar volgers oproepte om te stemmen op Hillary Clinton tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen. Ook Leonardo DiCaprio, die Instagram bijna louter gebruikt om te sensibiliseren in het belang van een beter milieu, is een communicatief selfietalent.



Een foto die is geplaatst door xoxo, Joanne (@ladygaga) op 8 Nov 2016 om 1:41 PST



De autobiografische

De mensen in deze categorie gebruiken selfies als een instrument om hun leven te documenteren en zich belangrijke momenten te herinneren. Anderen kunnen hun foto’s wel zien, maar zij die ze plaatsen zijn - in tegenstelling tot liefhebbers van communicatieve selfies - niet op zoek naar feedback en betrokkenheid. Beroemde voorbeelden: Nasa-astronaut Scott Kelley die verschillende selfies deelde tijdens zijn jaar in de ruimte.



Een foto die is geplaatst door Scott Kelly (@stationcdrkelly) op 29 Okt 2015 om 9:57 PDT



De promotieselfie

Dit is de kleinste categorie van de drie. Mensen die graag hun hele leven documenteren, gebruiken sociale media als promokanalen voor zichzelf en niets anders. Ze proberen elk aspect uit hun leven in een positief daglicht te plaatsen. Beroemde voorbeelden: Kim Kardashian, Bella en Gigi Hadid en Taylor Swift.