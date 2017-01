Felipe Massa maakt meteen na zijn afscheid een F1-comeback

Felipe Massa zijn afscheid van de Formule 1 is van erg korte duur geweest. De Braziliaan nam eind vorig jaar tijdens de GP van Abu Dhabi afscheid van de Formule 1 maar keert onmiddellijk terug als vervanger van de vertrekkende Valtteri Bottas.

Wat reeds langer in de lucht hing is nu ook officieel, Valtteri Bottas vertrekt bij Williams en wordt vervangen door zijn voormalige teamgenoot Felipe Massa. Massa zal samen met Lance Stroll het rijdersduo bij Williams vormen.

Het was de bedoeling dat Valtteri Bottas en de 18-jarige Canadees Stroll in 2017 het rijdersduo bij Williams zouden vormen. Door het verrassende afscheid van Nico Rosberg kwam Bottas echter in beeld bij Mercedes. Daardoor moest Williams op zoek naar een 'ervaren' rijder als vervanger voor Bottas.

Felipe Massa, die in 2016 samen met Bottas het rijdersduo bij Williams vormde, kwam daardoor opnieuw in beeld bij Williams. De Braziliaan had eind vorig jaar afscheid genomen van de Formule 1 maar maakt dus meteen zijn comeback. Massa kreeg een nieuwe contract voor één seizoen bij Williams.

Door de bevestiging van Felipe Massa als vervanger van Bottas bij Williams is het enkel nog wachten op de officiële bevestiging van Mercedes dat Bottas samen met Lewis Hamilton het rijdersduo bij Mercedes zal vormen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: