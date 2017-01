Minister Gatz maakt 50.000 euro vrij voor Robbe De Hert

Antwerpen - Het ziet ernaar uit dat regisseur Robbe De Hert zijn droomdocumentaire ‘Hollywood aan de Schelde’ zal kunnen afwerken. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) maakt 50.000 euro vrij. Het gaat om een budget dat eerder al was voorzien, maar on hold was gezet. Samen met de 40.000 euro die intussen via crowdfunding is verzameld, komt daarmee het benodigde bedrag van 100.000 euro heel dichtbij.

Filmregisseur Robbe De Hert kampt met financiële zorgen om zijn naar eigen zeggen laatste documentaire Hollywood aan de Schelde af te kunnen werken. Voor het afwerken van zijn documentaire - over de geschiedenis van de Belgische film - heeft de 74-jarige Antwerpse regisseur 100.000 euro nodig.

Intussen is een hulpactie en crowdfunding opgezet (www.helprobbe.be) en is er op 13 mei een benefietavond gepland in Antwerpen. Via de crowdfunding is al zo’n 40.000 euro opgehaald. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz maakt nu 50.000 euro vrij om het project te helpen realiseren. Het gaat om een budget dat eerder vanuit Cultuur was voorzien, maar dat bedrag werd on hold geplaatst omdat er problemen waren om de bijkomende financiering rond te krijgen.

Samen met de crowdfunding komt de teller daarmee op 90.000 euro. Minister Gatz hoopt dat de resterende 10.000 euro nog kan gevonden worden. “Ik wil alvast vanuit de Vlaamse overheid zeker opnieuw de middelen, die eerder voorzien werden, opnieuw vrijmaken om zo een extra duwtje in de rug te geven”, aldus minister Gatz.

Gatz: “Ik hoop dat de subsidie van de Vlaamse overheid en de middelen die verzameld worden uit de crowdfunding ervoor kunnen zorgen Robbe De Hert zijn documentaire kan afwerken.”