Antwerp op kop in tweede periode: “Nog zes finales”

Antwerp blijft goed op dreef onder coach Wim De Decker. De Great Old omzeilde gisteren ook de lastige klip in Brugge, pakte zo negen op negen én mag zich na puntenverlies van Lierse en Roeselare de nieuwe leider in periode twee noemen. Stephen Buyl was tegen ex-club Cercle weer invaller, maar lukte de 0-1 werd zo de man van het moment. “Dit doet enorm veel deugd.”