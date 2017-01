Kies je best een klassieke autolening of een autofinanciering aan 0% rente?

Wil je tijdens de 95ste editie van het Autosalon een nieuwe auto kopen? Is je budget niet groot genoeg en wil je voor de auto gaan lenen? Vroom.be legt je graag de verschillen uit tussen twee soorten leningen en bekijken hun voor- én nadelen.

Het Autosalon is het perfecte moment om een nieuwe wagen te kopen. Autoconstructeurs en garagehouders geven dan namelijk kortingen op de aankoopprijs die kunnen oplopen tot 20%. Garagehouders bieden ook steeds vaker autoleningen aan tegen lagere intrestvoeten dan banken, soms zelfs tegen een rente van 0%. Dat lijkt interessant. Maar is dat wel zo?

1. Autofinanciering aan 0% rente bij de garagehouders

De autoleningen die garagehouders en autoconstructeurs bieden, hebben meestal een kortere looptijd in vergelijking met een klassieke autolening. De maximale looptijd waarop je een financiering aan 0% rente kan aangaan bedraagt 60 maanden. Deze lening gaat ook gepaard met lage intrestvoeten, die soms zelfs 0% bedragen. Je zal dan enkel een deel van het kapitaal maandelijks moeten afbetalen.

Deze vorm van financiering lijkt wel zeer interessant, maar hou er rekening mee dat ze ook ‘verborgen’ kosten inhoudt. In de eerste plaats zal je minder korting kunnen genieten op de aankoopprijs van de auto. Het is immers gemakkelijker om een commerciële korting te onderhandelen als je niet bij de autodealer leent. Vervolgens moet je er ook op letten dat je oude auto niet ondergewaardeerd wordt als je die verkoopt aan de garagehouder. Reken dus goed uit wat het meest voordelig is: ofwel de rente van 0%, ofwel de kortingen die je kan genieten op de aankoopprijs van een nieuwe wagen.

2. Een klassieke autolening bij een kredietinstelling

De klassieke autolening is onder meer dankzij haar interessante intrestvoet de populairste financieringsvorm voor het aanschaffen van een nieuwe auto. De afbetalingsperiode kan oplopen tot maximaal 120 maanden en maandelijks zal je een deel van het kapitaal, inclusief intrestkosten, moeten afbetalen. Omdat de auto als waarborg geldt in geval van wanbetaling, zijn de intrestvoeten relatief laag. Bij de meeste autoleningen aangeboden door kredietinstellingen kan je meer dan 100% van de aankoopprijs lenen om bijvoorbeeld de verzekerings- en inschrijvingskosten of de verkeersbelasting te betalen.

Zo mag je voor beide leningen niet op de zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren staan. Verder zal je ook in beide gevallen een wederbeleggingsvergoeding betalen als je de lening vervroegd aflost.

