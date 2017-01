Zo creatief kan je zijn in een appartement van dertien vierkante meter

Met een kleine ruimte kan je veel doen, zo bewijst de Amerikaanse acteur Anthony Triolo. Zijn appartement aan de Upper West Side in New York is amper dertien vierkante meter groot, maar ziet er fantastisch uit en is slim ingericht. Foto’s van zijn stulpje gaan de hele wereld rond.

“Dit was het eerste appartement dat ik tegenkwam op zoekertjessite Craigslist waarbij de deal niet op puur bedrog leek”, zegt Triolo, die een rolletje had in de prent ‘How To Be Single’, in een interview met New York Magazine. “De huurprijs was laag, het appartement was netjes en de badkamer was recent gerenoveerd.”



Een foto die is geplaatst door Anthony Triolo (@anthony_triolo) op 12 Jan 2017 om 6:07 PST



Triolo dacht aanvankelijk dat hij maar heel even in het piepkleine appartement zou wonen, maar uiteindelijk is het als zes jaar zijn thuis. Door de jaren heen is de compacte woonst heel stijlvol en praktisch.



Een foto die is geplaatst door Anthony Triolo (@anthony_triolo) op 3 Jan 2017 om 6:33 PST



Hij slaapt in een hoogslaper boven zijn bureau, dat tegelijk dienst doet als keukentje. Er is een sofa met poef, de televisie is geïntegreerd in de boekenkast rechtover zijn zetel. In de inkom staat een groen rek dat hij onder meer gebruikt om kleren en schoenen in op te bergen. In zijn studiootje is één hoog raam. Op zijn voordeur na is er een deur die leid naar een kleine badkamer met douche.



Een foto die is geplaatst door Anthony Triolo (@anthony_triolo) op 3 Jan 2017 om 1:34 PST

Een foto die is geplaatst door Anthony Triolo (@anthony_triolo) op 28 Dec 2016 om 12:20 PST

Een foto die is geplaatst door Anthony Triolo (@anthony_triolo) op 23 Dec 2016 om 1:12 PST