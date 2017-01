Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar: bestaat het echt?

Vandaag is het Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Officieel bestaat Blue Monday of Blauwe Maandag sinds 2005. Maar wat is het eigenlijk en bestaat het fenomeen wel echt?

Blauwe maandag werd in leven geroepen nadat psycholoog Cliff Arnall via een dubieuze formule had berekend dat de derde maandag van januari de dag is dat de meeste mensen zich neerslachtig of weemoedig voelen.

Goede voornemens die mislukt zijn, de vakantie die nog veraf is, donkere dagen, het begin van de werkweek enzovoort, ... zorgen voor een mini depressie op de derde maandag van het jaar.

In werkelijkheid werd de formule geschreven door een PR-bureau in opdracht van een reisagentschap met als achterliggend idee: “Als we dat aan de consument verkocht krijgen kunnen we een hoop dingen aanbieden zoals ‘ga eens goed eten’ of ‘vertrek op reis naar de Seychellen’. De dag zal véél leuker worden en de commercie zal draaien.”

Om geloofwaardigheid aan het bericht te hangen, boden ze verschillende academici geld aan om hun naam aan de formule te verbinden en Arnall hapte toe. Korte tijd later distantieerde de universiteit van Cardiff zich in de Britse media van Arnall. Voor Arnall werd het dus écht Blue Monday.

Ondertussen voelt de dokter zich al wat beter want op 18 januari 2016 tweette hij: ‘Keep calm en stop bluemonday in Canary islands’. Van uitvinder naar tegenstander dus.

U kunt gerust zijn. De Blue Monday van 2017 zal u geen depressie maar hoogstens blauwe tenen en vingers bezorgen.