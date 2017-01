IJsjes en broodjes maken plaats voor sushi zaak

Ranst - Waar vroeger een ijssalon en een broodjeszaak gevestigd waren, kan u vanaf woensdag 18 januari terecht voor sushi. Santosh Paudel die vier jaar chef was in de Brasschaatse De Kroon, opent dan in de Antwerpsesteenweg 3 zijn Moshi Sushi.

Santosh (26) heeft Nepalese roots maar woont al ongeveer tien jaar in België. “Koken is altijd al mijn passie geweest en daarom volgde ik hier de horecaschool met een jaar specialisatie gastronomie. Toen ik was afgestudeerd werd ik al snel chef in het Brasschaatse De Kroon. Daar heb ik vier jaar gewerkt. De keuken was er Italiaans en Frans met natuurlijk ook Vlaamse specialiteiten als witloof of stoofvlees.

Mijn ambitie om een eigen zaak te leiden maakte ik voor het eerst waar in Hasselt. In december 2015 opende ik daar Aki Sushi. Ondertussen loopt het daar vlot en via een vriend hoorde ik dat dit pand te huur stond. We hebben dan nagekeken of hier in de omgeving al een sushizaak te vinden was. Dat bleek niet het geval en daarom vond ik het een goed idee om hier een tweede zaak op te starten.”

Drie eetformules

De naam van de nieuwe zaak klinkt ons een beetje vreemd in de oren maar voor Santosh is het niet zo bijzonder. “Moshi wordt door Japanners gezegd als ze de telefoon opnemen en ze willen weten met wie ze spreken. Er zijn nog wel restaurants die dat in hun naam gebruiken want Moshi verwijst ook naar een vissoort en dat is natuurlijk een elementair basisonderdeel van onze gerechten Wij gaan de klemtoon leggen op verse producten en de klanten kunnen hier aan de toog hun eten zien klaarmaken. In onze eetzaal is plaats voor een kleine vijftig mensen en voor de zomer voorzien we ook nog een speelhoekje voor de kinderen. We openen elke dag tussen 17 en 22 u. Ik blijf pendelen tussen Hasselt en Broechem maar in het begin zal ik natuurlijk hier wat vaker zijn Het is nog even afwachten om te bepalen wanneer we best onze sluitingsdag voorzien.”