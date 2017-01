Beschermde beroepen niet beschermd voor buitenlanders

Belgen die een beschermd beroep willen uitoefenen, moeten daarvoor de juiste diploma”s en vergunningen kunnen voorleggen. Die verplichtingen gelden echter niet voor burgers uit andere EU-landen. Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) klaagt die “knettergekke” situatie maandag aan in Het Laatste Nieuws. Vlaams minister Philippe Muyters zoekt een oplossing.

De vestigingswet legt vast wie een beschermd beroep mag uitoefenen, zoals tandtechnicus of opticien. Sinds maart geldt een Europese richtlijn die stelt dat wie in een EU-land een beschermd beroep mag uitoefenen, dat ook elders binnen de EU moet kunnen. Met andere woorden: de vestigingswet geldt enkel nog voor Belgen en niet voor andere Europese burgers.

Albert Zweers van beroepsvereniging Besko kaart aan dat vooral Nederlanders in ons land ontharings- en huidverjongingsinstituten openen, zonder over enige kwalificatie te beschikken. Volgens Lorin Parys is de hele situatie “de wereld op zijn kop. De lat moet gelijk liggen voor iedereen”, aldus het Vlaams parlementslid.

“Dat buitenlandse ondernemers aan minder voorwaarden moeten voldoen dan Vlaamse, kan uiteraard niet de bedoeling zijn”, reageert het kabinet van Vlaams minister van Economie Muyters. Hij voert gesprekken met de beroepsfederaties om een en ander zo snel mogelijk aan te kunnen passen. “Het afschaffen van de vestigingswet behoort tot de mogelijkheden. Dan zou het hele probleem meteen van de baan zijn”.