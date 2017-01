VIDEO - Bart Peeters en Hugo Matthysen doen iets

Essen - Bart Peeters en Hugo Matthysen deden iets in zaal Rex in Essen en dat zal het publiek geweten hebben. In een uitverkochte zaal was het genieten van deze twee rasartiesten die de bekende typetjes uit het Peulengaleis de revue lieten passeren.

vzw Kobie plaatste zaterdag 15 januari twee toppers op het podium in zaal Rex. Met 'Bart Peeters en Hugo Matthysen doen iets' werd het voor de bezoekers uitkijken naar het repertoire van Hugo en Bart. Wie een kaartje kon bemachtigen kwam zeker niet bedrogen uit.

De typetjes Joe Roxy, Clement Peerens, Jos Bosmans en Pétrik en Jéhan ... ze passeerden allemaal de revue. Pure nostalgie uit het Peulengaleis. Hugo en Bart maakten eerst furore met het legendarische radioprogramma ‘Het Leugenpaleis’, dat bejubeld werd omwille van de absurdistische sketches. Later kreeg dit radioprogramma een televisioneel verlengstuk met ‘Het Peulengaleis’, het Vlaams komisch televisieprogramma dat van 1999 tot en met 2005 in vijf seizoenen werd uitgezonden op Canvas.

Het duo bracht een hele resem gitaren mee en zorgden samen voor nog meer absurde liedjes uit het dagdagelijkse leven van Matthysen. Deze try-out was zeker geslaagd en een aanloopje naar een benefietvoorstelling voor de Rataplan in Borgerhout op woensdag 18 januari 2017. Rataplan dreigt in financiële problemen te komen. Het cultuurcentrum blijft echter niet bij de pakken zitten en plant een reeks benefietoptredens.