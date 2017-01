Zwaar verdict voor Toon Aerts: meerdere breuken, operatie onmogelijk en seizoen voorbij

Het seizoen zit er op voor seizoensrevelatie Toon Aerts, voor het tweede jaar op rij moet hij het WK veldrijden missen. Na de crash die de Europees kampioen gisteren meemaakte in het Italiaanse Fiuggi liep hij twee breuken op aan zijn schouder, dat liet manager Sven Nys vanmorgen weten op radiozender Joe FM en werd later officieel bevestigd door zijn team Telenet Fidea Lions: "Opereren kan niet, de complexe breuk kan enkel genezen dankzij volledige rust. Het crossseizoen zit er dus helaas op voor Toon." De diagnose kwam er na een hallucinante ervaring in een Italiaans ziekenhuis, pas terug in België kon de juiste diagnose worden gesteld.

Het onheil geschiedde in ronde zes. Aerts had na een zoveelste blitzstart de leiding aan Wout van Aert moeten overlaten en was met Michael Van-thourenhout en Tom Meeusen in strijd om een plaats op het podium. Op misschien wel de gevaarlijkste afdaling liep het danig fout voor de Rijkevorselnaar. De onfortuinlijke renner ging over zijn stuur heen en knalde met zijn linkerschouder vol tegen een boom. Aerts bleef meteen zitten, met een van pijn vertrokken grimas. “De val gebeurde voor mijn ogen”, getuigde ploegleider Sven Vanthourenhout. “Ik zag meteen de ernst van de situatie in. Het leek mij geen sleutelbeenbreuk, ik vrees echter voor de schouder. De teleurstelling bij Toon was groot. Ik heb hem zo goed als mogelijk proberen te troosten.”

Aerts vertelde aan Sporza een pijn in de schouder te voelen die hij nooit eerder had gevoeld. Meteen daarna werd hij in een ambulance gezet, vergezeld door vader Raf. “We zouden een kwartiertje rijden tot een ziekenhuis waar foto’s zouden worden genomen”, doet vader Aerts het verhaal. “Schijnbaar zijn ze onderweg van idee veranderd, want plots reden we de snelweg op. Uiteindelijk zijn we meer dan een halfuur onderweg geweest.”

Hallucinante ervaring in ziekenhuis: “Er was zelfs geen pijnstiller”

Vergeefse moeite, zo bleek. Want in het ziekenhuis van Frosinone bleek niets voorhanden. “Er stond een rij wachtenden van zeker honderd mensen maar die mochten we gelukkig passeren. Er zouden foto’s van Toons schouder worden genomen, maar plots bleek dat de machine geen foto’s kon maken. Waarom? Ik weet het niet. Maar ik betwijfel zelfs of er elektriciteit was in het ziekenhuis. Schijnbaar hebben de Italiaanse ziekenhuizen geen geld meer en functioneert er niets nog. Toen we een pijnstiller vroegen, bleek ook die niet voorhanden. IJs voor de schouder? We kregen twee blokjes in zo’n handschoen van een dokter. Eerlijk, dit heb ik nooit eerder meegemaakt.”

Geen enkel Italiaanse dokter kon aanvankelijk vertellen wat er scheelde. “Nooit gezien, nooit meegemaakt”, zuchtte vader Raf Aerts. “Er zouden foto’s van Toons schouder worden genomen maar plots bleek dat de machine geen foto’s kon maken. Waarom? Ik weet het niet. Aanvankelijk hadden ze niet eens een pijnstiller...”

Meteen terug naar België, daar valt zwaar verdict

Dus besloot werkgever Telenet-Fidea al snel om de onfortuinlijke renner naar België over te vliegen. “Toon heeft gelukkig nog zijn vlucht naar België gehaald”, aldus Sven Vanthourenhout. “Om halfelf zijn we geland in Charleroi en van daaruit is Toon meteen naar Herentals gebracht, waar orthopedisch chirurg Toon Claes klaarstond om de eerste onderzoeken te doen.”

Daar viel dus het zware verdict: meerdere breuken. Meer bepaald een breuk in het sleutelbeen en een complexe breuk in de kop van het schouderblad. "Het crossseizoen zit er helaas op voor Toon", liet Telenet Fidea Lions weten. "Voor de breuk in het sleutelbeen is geen operatie nodig, in het andere geval is de breuk te complex om te opereren. Enkel rust zorgt voor genezing. Hierdoor zal Toon deze veldritwinter niet meer in actie komen. De komende drie weken moet hij zijn schouder volledige rust gunnen. Daarna zal een nieuwe medische check-up moeten uitwijzen of hij met zijn revalidatie kan starten. Hoe dan ook zal alles in het teken staan van voorbereiding van de volgende veldritwinter."

België zal dus een man minder naar het WK in Luxemburg mogen sturen. Aerts was als Europees kampioen automatisch zeker van een selectie maar dat ticket valt nu weg. Dinsdag wordt de WK-selectie bekendgemaakt.

