Yung Mavu (16) maakt podiumdebuut: “Deze jongen heeft de wereld veel te bieden”

Lier / Brecht - De Brechtse rapper Noah ‘Yung Mavu’ Mavuela (16), die met Black Magic miljoenen kijkers haalt op YouTube, bracht zijn Harry Potter-rap zaterdag voor de eerste keer live op een podium. “Wij vinden het onze taak om jong talent een kans te geven”, vertelt Wim Van Ouytsel, eigenaar van discotheek La Rocca.

Wim Van Ouytsel van de Lierse danstempel La Rocca was er als de kippen bij om Yung Mavu uit te nodigen om zijn populaire rap live te brengen in La Rocca. “Toen ik de clip van Black Magic zag, was ik meteen ...