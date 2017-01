Meteen grote verrassing bij vrouwen op Australian Open, Murray neemt eerste horde bij mannen

Simona Halep (WTA 4) heeft weinig plezier beleefd aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen dat maandag van start gegaan is in Melbourne. De als vierde geplaatste Roemeense werd in de eerste ronde zonder pardon uitgeschakeld door de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 52), het werd 6-3 en 6-1.

De ‘Happy Slam’ lijkt Halep niet te liggen, want ook vorig jaar werd ze er al in de eerste ronde uitgeschakeld. In 2014 en 2015 schopte ze het Down Under nog tot in de kwartfinales.

Naast Halep sneuvelden er met de Italiaanse Roberta Vinci (WTA 19) en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 22) overigens nog twee geplaatste speelsters bij de vrouwen. Vijftiende reekshoofd Vinci moest met 6-1 en 7-6 (7/3) buigen voor de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 35) en ook negentiende reekshoofd Bertens verloor van een Amerikaanse. Zij werd met 7-5 en 7-6 (7/5) geklopt door Varvara Lepchenko (WTA 88).

Andy Murray neemt eerste horde

Bij de mannen vielen voorlopig nog geen grote verrassingen te bespeuren. Vijfde reekshoofd Kei Nishikori (ATP 5) had wel vijf sets nodig om zich van de Rus Andrey Kuznetsov (ATP 45) te ontdoen, het werd 5-7, 6-1, 6-4, 6-7 (6/8) en 6-2.

Ook Andy Murray is goed begonnen aan de Australian Open. De Schotse nummer één van de wereld, het topreekshoofd in Melbourne, haalde het in drie sets van de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 95). De eerste twee sets in de Rod Laver Arena liepen nog vrij moeizaam (7-5 en 7-6 (7/5)), in de derde manche ging het iets makkelijker (6-2). Olympisch kampioen Murray stond al vijf keer in de finale van de Australian Open (2010, 1011, 2013, 2015 en 2016), maar kon de Happy Slam nog nooit winnen. In ronde twee botst hij op de Rus Andrey Rublev (ATP 152).