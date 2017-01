Brusselse Sanae Jah Belgisch kampioene bij vlieggewichten

De Brusselse boksster Sanae Jah is Belgisch kampioen geworden in de klasse van de vlieggewichten. De 32-jarige won na een technische beslissing van de 38-jarige Russische Evgenya Zablotskaya. De kamp werd na de zesde ronde stopgezet omdat Zablotskaya gewond raakte aan het hoofd.

Jah won de wedstrijd gemakkelijk en de jury oordeelde unaniem in haar voordeel (60-54, 60-55 et 60-54). De Russische Zablotskaya werd aangeduid als tegenstander van Jah, omdat er geen andere vrouwelijke boksers waren in de categorie van de vlieggewichten.

In zestien wedstrijden eindigde Brusselse dertien keer als winnaar, twee keer als verliezer, en één keer bleef de wedstrijd onbeslist.

Jah was in 2012 ook al Belgisch kampioenen bij de vlieggewichten, toen ze de Roemeense Elena Miftode versloeg met een knock-out. In 2014 werd ze Europees kampioen bij de lichtvlieggewichten.