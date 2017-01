Wim De Decker: “Antwerp staat waar het moet staan”

Deurne - Antwerp won met het kleinste verschil in Brugge, terwijl Lierse punten liet in Union. De leidersplaats is dus een feit. “We doen een gouden zaak”, beseft Wim De Decker.

Tegen Cercle ging de Great Old met de volle buit aan de haal, al was het geen vertoning om duimen en vingers bij af te likken. Maar dat kon de pret niet bederven: de drie punten zijn binnen en Lierse speelde maar gelijk tegen Union. “We hebben een gouden zaak gedaan, maar simpel was het niet. Ik vond het zelfs een van onze mindere wedstrijden”, slaat De Decker nagels met koppen. “Cercle kwam anders voor de dag dan gewoonlijk, ze hadden zich aangepast.”

Daarmee verwees de Antwerpcoach naar de egelstelling van de thuisploeg. “Maar dat is het verschil met het verleden: vroeger won Antwerp dit soort wedstrijden niet, vandaag wel. De drie punten zijn het belangrijkste.” Want De Decker kijkt uiteraard ook naar de rangschikking.

“Antwerp staat nu waar de club moet staan. Ik ben ontzettend blij met het verschil tegenover enkele maanden geleden.” Als het die felbegeerde promotie wil binnenhalen, moet de Great Old – en dus ook De Decker – wel blijven winnen. De Waaslander zal dan ook de groeiende druk het hoofd moeten bieden. “De druk hoort erbij als je bij Antwerp wil spelen. Maar ik weet een ding: als de spelers ermee om kunnen, dan zullen ze nog verder boven zichzelf gaan uitstijgen”.

Antwerp - Lierse zo goed als uitverkocht

Het loopt al storm voor de topaffiche van de 26e speeldag: Antwerp - Lierse op zaterdag 11 februari. De Great Old zal dan misschien zijn vers verworven leidersplaats in een eivol Bosuilstadion kunnen verdedigen. Antwerp heeft zo’n 10.000 abonnees, maar ook de andere zitjes zijn al bijna allemaal de deur uit. Tribunes 2 en 3 zijn uitverkocht, voor de hoofdtribune (tribune 1) zijn er nog 369 tickets beschikbaar. Voor de wedstrijd van komende zaterdag, thuis tegen OHL, is tribune 2 overigens nu al vol.