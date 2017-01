Antwerpenaar in Arabische cel voor gesjoemel

De politie in Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft de 46-jarige Eric D.B. opgepakt voor financieel gesjoemel. Die misstap kan de Antwerpenaar duur te staan komen, want hij moet in ons land nog zes jaar celstraf uitzitten wegens cocaïnesmokkel.

Antwerpenaar Eric D.B. doet al jaren zaken in de Verenigde Arabische Emiraten en in Afrika. Op zijn blog presenteert hij zich als een volbloed ondernemer die zich gespecialiseerd heeft in de handel in olieproducten en mineralen. Over zijn troebele gerechtelijke verleden zwijgt hij zedig op zijn website.

De Antwerpse zakenman zit sinds oktober in de problemen in Abu Dhabi, na Dubai de grootste stad van de Verenigde Arabische Emiraten. Eric D.B. werd door de autoriteiten opgepakt op verdenking van het uitschrijven van ongedekte cheques. Maar het financiële gesjoemel is klein bier in vergelijking met de feiten waarvoor hij in ons land wordt gezocht.

Eric D.B. werd in 2015 in Antwerpen tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het smokkelen van 100 kilogram cocaïne. Van die straf zat hij nog geen dag uit. Hij verbleef op het moment van de uitspraak al hoog en droog in de Arabische golfstaat en was sindsdien voortvluchtig. Aangezien hij nooit beroep aantekende tegen zijn veroordeling wegens drugshandel, is zijn straf definitief. België kan nu aan de Verenigde Arabische Emiraten vragen om onze landgenoot uit te leveren, zodat hij zijn straf hier kan uitzitten.