“Help, onze kat is met bestelwagen naar Wuustwezel vertrokken”

Rijkevorsel - De familie Van Giel uit Rijkevorsel is een zoekactie gestart naar hun kater Massimo. Het dier zat op het dak van een bestelwagen die naar Wuustwezel vertrok, 25 kilometer verder.

Of Massimo het hele traject heeft meegereden, is niet duidelijk. Jolein, de 9-jarige dochter van het gezin, zag het gebeuren. “De bestelwagen stond bij de buren achter een schutting. Massimo liep over een ladder die op het dak van de auto lag. Toen de bestuurder vertrok, zag ik dat onze poes tussen de sporten was gevallen.”

De afstand tussen de woning van het gezin en de Bosduinstraat in Gooreind, bij Wuustwezel, is 25 km. Moeder Karolien Luyts bracht de buren op de hoogte. Maar een week na de verdwijning is er nog geen spoor van Massimo.

Massimo heeft geen chip. Dat maakt het opsporen iets moeilijker, maar het gezin heeft nog een beetje hoop. “Alle dierenasielen en de politie zijn verwittigd”, vertelt vader Ive Van Giel. “Samen met de kinderen hebben we dit weekend 800 flyers met een opsporingsbericht in de brievenbussen gedaan.”

Massimo is een gecastreerde kater van onbekende leeftijd. De familie heeft hem geadopteerd via een zwerfkattenproject. De vacht is grijs getijgerd en wit.

Wie informatie heeft, kan mailen naar massimodekater@gmail.com