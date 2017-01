Ook Florent van Aubel trekt tijdelijk naar India

Na Vincent Vanasch, Arthur Van Doren en Emmanuel Stockbroeckx trekt ook Florent van Aubel (Dragons) de komende zes weken naar de Indian Hockey League. Dat meldt de krant Le Soir op haar hockeywebsite. Van Aubel zal er net als Van Doren aantreden voor de Uttar Pradesh Wizards.

“Ik was al even met het team in contact”, bekent Van Aubel. “Ik vervang de Australiër Jamie Dwyer, die geblesseerd is uitgevallen. Ik ga maandagmorgen naar de Indiase ambassade om mijn contract te tekenen en daarna vertrek ik zo snel mogelijk om me aan te sluiten bij mijn ploegmaats.”

Voor Van Aubel gaat op die manier een droom in vervulling. “Ik was in november nog teleurgesteld dat ik geen uitnodiging ontving. Ik heb me dan volledig op mijn studies geconcentreerd, maar nu de uitdaging er toch komt, ga ik ze niet laten schieten. Het is fantastisch om te kunnen spelen aan de zijde van toppers als Sander Baert en Agustin Mazzilli. Wel is het jammer dat ik de stage van de Red Lions in Zuid-Afrika mis, maar bondscoach Shane McLeod was blij voor mij om te horen dat ik uiteindelijk toch naar India mocht gaan.”

Het hockeyseizoen in India loopt van januari tot februari, op twee maanden tijd is dan ook duidelijk welke ploeg landskampioen wordt. Tegelijk houdt het Europese hockey zijn winterstop.

Stockbroekx, Van Doren, Vanasch en Van Aubel wonnen deze zomer op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro samen een zilveren medaille met de Red Lions. Stockbroekx zal in India de kleuren van de Dabang Mumbai Hockey Club verdedigen, Vanasch die van de Delhi Waveriders.