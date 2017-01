FOTO. IJsberen duiken in water van 7°C

Meer / Hoogstraten - De zwemvijver van recreatiedomein De Mosten in Meer (Hoogstraten) is in de winter gesloten, maar toch sprong zondagnamiddag een veertigtal personen in het water.

Bijna alle deelnemers sprongen in zwemkledij in het water. De opvallende uitzonderingen waren vier personen die het pak van een kerstman droegen. Organisator Frank Jansen is tevreden. “Vorig jaar hadden we 47 deelnemers en nu ongeveer hetzelfde aantal. Het heeft nog wat tijd nodig om te groeien. Volgens mij is dit de enige plaats in de verre omtrek waar een nieuwjaarsduik is. Iedereen kreeg vorig jaar een muts. Deze keer gaan de aanwezigen met een sjaal naar huis”, zegt Frank Jansen.

Foto: Mia Uydens

