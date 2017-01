Geen beterschap voor RC Mechelen

Mechelen - RC Mechelen sloot ook zijn eerste match van het nieuwe jaar af met verlies in de Derde Amateurklasse B. Vooral in de eerste helft moesten de Mechelaars het spel ondergaan. Het technisch sterkere Helson Helchteren won dan ook meer dan terecht met 4-1.

Voor de rust stond er met Helchteren maar één ploeg op het terrein. De thuisploeg dicteerde de wet en het mag een wonder heten dat er in die periode maar één keer werd gescoord. Op het halfuur trapte Calgan een flankvoorzet binnen. Na de pauze schoot Putzeys in de verste hoek binnen. Racing kon via Dahman onmiddellijk tegenscoren.

De partij kabbelde nu wat over en weer, maar het was toch weer de thuisploeg die verder zou uitlopen. Mrgole schoot raak en de match was gespeeld. Net voor de tijd ging de bal op de stip en scoorde Putzeys zijn tweede van de namiddag.

Helchteren: Coenen, Scheelen, Prévot, Vanhees, Ziriouhi (77’ Taktak), Mrgole, Putzeys (87’ Schepers), Calgan (82’ Jegers), Agten, Corthouts, Daniels.

RC Mechelen: De Ruysscher, De Maegd, Van Delm, Teirlinckx, Mertens, Del Molino (67’ Kaissoumi), Dahman, Fontaine, Verschuren (81’ Rombauts), Peleman, Yoka Itela (67’ Godts).

Doelpunten:30’ Calgan 1-0, 56’ Putzeys 2-0, 57’ Dahman 2-1, 78’ Mrgole 3-1, 87’ Putzeys 4-1 (strafschop).

Gele kaarten:23’ Peleman, 47’ Daniels, 51’ De Maegd, 53’ Van Delm, 53’ Corthouts,

Rode kaarten:geen.