Sterke start stuwt Geelse TTC naar zege

Geel - Tijdens de sportlaureatenuitreiking won GTTC niet alleen een finaleplaats maar ook twee thuiswedstrijden.

Geelse TTC A – Schulen D : 13 – 3

Schulen stuurde een zeer homogene ploeg naar Geel, maar dit deerde de plaatselijke tafeltennissers blijkbaar niet. De vier spelers van Geelse TTC brachten de nodige concentratie op en wonnen allemaal hun eerste wedstrijd. Gevolg : een 4-0 voorsprong. Dan eerst kon Schulen tegenscoren. Zowel Alfredo Garcia als Kristof Van Reusel kregen een nederlaag te incasseren en de Limburgers reduceerden de voorsprong tot twee punten : 4-2. Danny Gesquière en Kristof Leysens, de twee kopmannen van Geelse TTC, wonnen wel en brachten de ruststand op 6-2. Na de pauze lieten beide ploegen prachtige tafeltennis aan de vele supporters zien en was het echt genieten. De eindzege van Geelse TTC was al gauw een feit : de twee Kristof’s en Danny wonnen immers hun twee resterende partijen. Enkel Alfredo moest nog een nederlaag ondergaan, hoewel dit gebeurde na een spannende vijfsetter. De terugronde kon haast niet beter worden ingezet.

Geelse TTC B – Antonius A : 13 – 3

Wat de A-ploeg kan, kunnen wij ook, dachten de tafeltennissers van de tweede herenploeg van Geelse TTC. Ook zij speelden direct een 4-0 voorsprong bij elkaar dank zij een overwinning van Ivan Camps en zijn maats Nico D’Aes, Theo Van de Ven en junior Jens Nys in hun eerste wedstrijd. En het meesterschap van de plaatselijke tafeltennissers hield aan in de volgende partijen. Zowel Ivan als Nico en Theo wonnen nog al hun partijen met een duidelijke meesterschap en mogen fier zijn met hun “vier op vier”. Junior Jens Nys weerde zich eveneens nog fel, kon nog een verdienstelijke bel afdwingen maar kwam niet meer tot scoren. Door deze zege blijft Geelse TTC B in de running voor de twee plaatsen vooraan in het klassement die recht geven op promotie.

Wedstrijden voor zaterdag: 21 januari 2017

Mechelen B - Geelse TTC A en Borsbeek A – Geelse TTC B