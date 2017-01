Hele dorp draagt honderdjarige barones op handen

Malle - Het hele dorp vierde de honderdste verjaardag van barones Myriam van der Straten Waillet. Na een viering in de Sint-Martinuskerk werd de eeuwelinge in het parochiecentrum overstelpt met geschenken.

De barones is een vrome dame met een grote verering voor Onze-Lieve-Vrouw. “Elke dag sluit zij dankbaar en passend af met een weesgegroetje”, meldde pastoor Frans Wouters tijdens de viering die plaatsvond in de Sint-Martinuskerk. De dienst werd opgeluisterd door het Sint-Martinuskoor.

De kerk zat goed vol en na de viering trok het gezelschap naar het parochiecentrum, waar alle aanwezigen op de receptie welkom waren om er de barones te feliciteren. Haar intrede in de zaal was indrukwekkend, want de muzikanten van harmonie Sint-Cecilia hadden een mooie erehaag gevormd.

De receptie zelf werd opgeluisterd met dansen door de Sint-Sebastiaansgilde onder muzikale begeleiding van de harmonie.

Zoon Thierry van der Straten Waillet verwelkomde de aanwezigen. Daarna betrad de barones zelf het podium om iedereen te danken met wie zij, sinds haar aankomst in 1938 in Westmalle, mocht samenwerken.

Als tolk van de bevolking wees burgemeester Harry Hendrickx (DBM) erop dat Malle trots is op twee ambassadeurs van formaat: het trappistenbier én barones Myriam. “Als mater familias drukt zij niet alleen haar stempel op de eigen gezinsleden, maar zette zij zich ook actief in voor de leefgemeenschap. Zij staat symbool voor verbondenheid en is daarom erg geliefd in onze gemeente. Een sterke vrouw met een groot hart."

Daarop overhandigde hij de honderdjarige een foto van het koningpaar, maar er waren ook nog andere geschenken.

Lees het hele verhaal maandag in Gazet van Antwerpen – editie Noord