Kim Meylemans wordt veertiende in Winterberg (en negende op EK)

Kim Meylemans is zaterdag als veertiende op 24 geëindigd in de wereldbekermanche skeleton in het Duitse Winterberg. De wedstrijd, de vierde in de wereldbeker, telde tevens mee als Europees kampioenschap. Daarin werd Meylemans negende.

De 20-jarige Meylemans, die in Duitsland werd geboren, had voor haar run 59.07 nodig. Daarmee was ze 1.05 trager dan de Canadese Elisabeth Vathje. Die won in 58.02 voor de Duitse Jacqueline Lölling, tweede op 10 honderdsten en de nieuwe Europese kampioene.

De Canadese Mirela Rahneva tekende voor de derde tijd (op 0.12) voor de Oostenrijkse Janine Flock (op 0.26) en de Duitse Tina Hermann (op 0.35). Die laatste twee pakken zilver en brons op het EK. Meylemans eindigde als negende Europese.

Door de sneeuwval werd de wedstrijd beperkt tot slechts een run. De eerste run werd na zes atletes stopgezet. Daarna volgde (voor iedereen) een nieuwe start.