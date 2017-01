Marianne Vos rijdt solo naar zesde seizoenszege op Wereldbekercross in Fuigi

Marianne Vos heeft haar zesde overwinning van het seizoen beet. De Nederlandse kampioene soleerde naar de zege in de wereldbeker in het Italiaanse Fiuggi en haalde het met ruime voorsprong op de Tsjechische Katerina Nash. De Nederlandse Sophie De Boer werd derde en is daarmee zeker van de eindwinst in de wereldbeker.

Geen Sanne Cant, noch Lucinda Brand of wereldkampioene Thalita De Jong in Fiuggi, allen gaven de voorkeur aan een voorbereiding op het WK en gaven forfait voor de achtste manche van de Wereldbeker (incl. de afgelaste in Koksijde). Het veld lag open dus voor enkele andere rensters om een podium te scoren.

Op het ijzige en slipperige parcours in Fiuggi was de start ontzettend belangrijk en dat wist ook de Italiaanse thuisrijdster Eva Lechner. Samen met Marianne Vos nam ze de beste start in het park en namen ze al in de eerste ronde een kleine voorsprong. Intussen werd die eerste ronde gekenmerkt door heel wat valpartijen, vooral in de technische afdalingen bleven heel wat dames niet overeind. Zo kwam de Amerikaanse Ellen Noble ten val in de beginfase, net zoals Arzuffi en ook onze langenote Ellen Van Loy, die wat later nog eens onzacht tegen de grond zou terechtkomen.

Na een ronde telden we een duo op kop met Vos en Lechner, maar lang zou dat niet duren. Vos toonde zich duidelijk de sterkste en nam afstand. Lechner moest de tweede plaats laten aan Nash, Vos was gaan vliegen en telde na twee rondes al 21 seconden voorsprong op de Tsjechische Nash. Intussen was Sophie De Boer opgerukt naar voren en bezette ze de derde plaats. Door de afwezigheid van Sanne Cant kon de Nederlandse de eindwinst grijpen in de wereldbeker, dus ze zette stevig door.

Vooraan viel weinig te beginnen tegen Vos, ze soleerde naar de zege, haar zesde al in acht wedstrijden. Nash werd tweede, De Boer zou, ondanks nog een schuiver in de laatste ronde, op een derde plek eindigen. Eerste Belgische werd Laura Verdonschot op een zesde plaats. Ellen Van Loy werd zevende. De Boer is met nog één manche te gaan in de Wereldbeker, in Hoogerheide, al zeker van de eindwinst met 438 punten, 93 punten meer dan Nash. Cant staat derde met 335 punten.