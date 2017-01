Ze vreesde dat ze zwanger was toen ze plots opstond met een dikke buik, maar de waarheid was veel erger

De toen 17-jarige Ruby McKinnon schrok zich rot toen ze in augustus 2015 na een gezellig avondje uit met vrienden wakker werd met een buikje waarmee ze wel vijf maanden zwanger leek. ”Ik panikeerde en riep mijn moeder, die ook dacht dat ik zwanger was.” Een zwangerschapstest in het ziekenhuis leverde niets op, maar de verpleging dacht dat ze toch zwanger moest zijn en stuurde haar weer naar huis. De volgende dagen werd haar buik echter dikker en dikker en in paniek ging Ruby opnieuw naar het ziekenhuis, waar ze eindelijk de juiste diagnose kreeg.

In het ziekenhuis kreeg Ruby te horen dat ze geen baby maar een tumor met zich meedroeg die veroorzaakt werd door eierstokkanker. “Ik was zo ongerust, ze hadden al die foto’s genomen maar ze wilden eerst niet zeggen wat er aan de hand was met me,” vertelde Ruby. “Ik wilde gewoon naar huis gaan, maar toen vertelden ze me dat ik een grote massa op mijn eierstokken had, een tumor.”

“Ik was zo in shock, ik ben naar buiten gelopen en ben beginnen huilen in de voortuin van een vreemde”

“Bij elke afspraak werd het nieuws erger. Het ging van bevestigen dat ik kanker had naar praten over chemo en wanneer ik mijn haar zou verliezen. En toen vertelden de dokters mijn moeder dat de tumor 17 cm groot was. Het was onwerkelijk om te horen dat iets van die grootte in je lichaam groeit.”

De tumor kon operatief verwijderd worden in een heel risicovolle operatie. “Ik had makkelijk kunnen sterven op die operatietafel, en toen de operatie dan ook nog eens een uur langer duurde dan verwacht, werden mijn ouders helemaal gek.”

Aan de operatie hield Ruby een groot litteken over, waar ze nog steeds pijn aan heeft. Nu, meer dan een jaar later, is ze wel in remissie. Ze besloot haar ervaring te delen omdat er te veel mensen vechten met kanker zonder iemand die hun hand vasthoudt als het moeilijk gaat.