Burgemeester Herentals neemt ontslag

Herentals - Jan Peeters neemt nog deze week ontslag als burgemeester van Herentals. Dat heeft de sp.a-politicus zelf bekendgemaakt.

“Voor velen komt deze aankondiging misschien als een verrassing”, zegt Peeters in een perscommuniqué. “Ik doe ondertussen 30 jaar meer dan voltijds aan politiek, op nationaal en lokaal niveau, en ik heb dat graag gedaan. Maar ik wil ook nog iets anders in mijn leven doen, en dan is het nu de moment daarvoor. Ik wil nu de fakkel doorgeven, lang voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, zodat mijn opvolger Jan Bertels nog ruim de kans krijgt om te tonen dat hij veel in zijn mars heeft, en een goede burgemeester zal zijn. ”

Peeters zal niet meer opkomen bij de volgende verkiezingen. “Blijven zitten in mijn mandaat tot de laatste dag, en dan toch niet meer meedoen, vind ik niet correct en doe ik niet”, legt hij uit. “Onze Herentalse bestuursmeerderheid sp.a-CD&V hangt goed aan elkaar, onze stadsfinanciën zijn gezond, een hele reeks openbare werken staan in de startblokken, en ik heb een zeer degelijke en bekwame opvolger. Ik geef met een gerust gemoed de fakkel door. Eerst wat vakantie nemen, en dan start ik aan een nieuwe fase in mijn leven.”

Huidige schepen Jan Bertels (sp.a) volgt burgemeester Jan Peeters op. Jan Bertels heeft ook al een ruime ervaring in de Herentalse gemeentepolitiek. Hij was raadslid voor het OCMW van 2001 tot 2007. Sindsdien is hij schepen van Financiën en Jeugdbeleid, en houdt hij de Herentalse stadskas gezond. Hij werd in 2014 ook verkozen als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. De leden van de Herentalse sp.a zullen in de komende weken dan ook een nieuwe schepen aanduiden ter vervanging van Jan Bertels.