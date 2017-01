Internetfenomeen Yung Mavu rapt erop los in La Rocca

Lier / Brecht - De zestienjarige Brechtse rapper Yung Mavu, die met zijn ‘Harry Potter’-rap viraal ging op Youtube, heeft zaterdagavond zijn eerste optreden gegeven. Noah Mavuela, zoals zijn echte naam luidt, deed dat in discotheek La Rocca in Lier.

De ‘zwarte tovenaar’ uit Brecht groeide in enkele dagen tijd uit tot een internetfenomeen. Zijn videoclip van ‘Black Magic’ werd op Youtube al meer dan drie miljoen keer bekeken. Intussen is dat veelbekeken clipje wel al offline gehaald wegens schending van de auteursrechten. Het juiste verhaal erachter is nog niet duidelijk.

Het nummer van Yung Mavu, die bekende ‘Harry Potter’-termen combineert met typische rapelementen, werd al opgepikt door onder meer Amerikaanse, Britse en Franse websites. Bij VTM liet de tiener weten dat een Amerikaanse platenmaatschappij al interesse heeft getoond.