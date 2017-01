Bodypumpers Sportplaza en Tennisfun schenken cheque van 1.210 euro aan G-sporters

Essen - Zo’n miljoen fitnessfans namen op zaterdag 14 januari 2017 wereldwijd deel aan ’s werelds grootste fitness workout om de 100ste release van BODYPUMP™ te vieren. Honderd bodypumpers namen hieraan deel in Sportplaza en Tennisfun in Essen.

“De aanleiding voor deze super workout kwam er naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van Bodypomp, een fitness die de combinatie tussen kracht en cardio toegankelijk maakt voor iedereen”, zegt Petra Van der Werf van Sportplaza. “Ook hier in Essen bij Sportplaza en Tennisfun maken we er een evenement van. De opbrengst schenken we aan de Essense G-sportclubs. G-voetbal C-volleybal en G-gym krijgen ieder een deel van de opbrengst. De G-sportclubs zullen de eerste 10 min mee opwarmen samen met de andere 100 bodypumpers. Aansluitend wordt er een groepsles gegeven met 100 bodypumpers.”

"De gezamenlijke opwarming was superleuk", zegt Brigitte Van Aert van G-Sport Essen. Dankzij de cheque van 1.210 euro die ons geschonken werd door de bodypumpers van Sportplaza en Tennisfun kunnen we onze G-sporters extra ondersteunen."