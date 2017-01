Voertuigindustrie zoekt 600 nieuwe medewerkers in ons land

Brussel - Een dertigtal bedrijven uit de voertuigindustrie heeft momenteel 600 openstaande vacatures in ons land, zo blijkt uit een rondvraag van technologiefederatie Agoria naar aanleiding van het autosalon van Brussel. Heel wat bedrijven zijn op zoek naar mensen met kennis rond elektrische mobiliteit, zoals bij autobouwer Audi Brussels, toeleverancier C-Mac Elektromag in Ronse en busbouwer VDL in Roeselare.

“Het gaat zowel om jobs bij grote productiebedrijven als om functies bij toeleveranciers”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. Opvallend is volgens de federatie dat de overgang naar elektrische voertuigen zichtbaar wordt in de lijst van vacatures.

Zo trekt busbouwer VDL uit Roeselare volledig de kaart van elektrische mobiliteit en is constant op zoek naar nieuwe medewerkers. Momenteel staan er tien vacatures open. C-Mac Elektromag produceert elektronische onderdelen voor automobielproducenten en zoekt momenteel zes nieuwe medewerkers.

Bij Audi in Brussel bereiden ze zich dit jaar voor op de productie van een volledig elektrisch voertuig. Daar staat nu een 100-tal vacatures open.

“De voertuigindustrie in ons land speelt volop in op de evolutie naar elektrische mobiliteit, “ zegt Lambotte. “Dat betekent dat er ook nood is aan nieuwe vaardigheden op de werkvloer. Bestaande werknemers via omscholing en nieuwe kandidaten moeten werken met meer elektronicatoepassingen en batterijtechnologie. Kandidaten met een elektronica-opleiding zijn dus goed geplaatst, maar evengoed zijn bedrijven op zoek naar ICT’ers (bvb. embedded software engineers) en data-analisten. Het moderne voertuig is immers een hoogtechnologisch product vol sensoren en geconnecteerde diensten.”

De vacatures van de voertuigbedrijven worden gepost in de rubriek “jobs” op de website www.BEAutomotive.be.

De Belgische voertuigindustrie telt in ons land ruim 300 Belgische en internationale bedrijven en vertegenwoordigt 70.000 jobs.