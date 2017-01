Ketje tapt al 50 jaar in café De Reisduif

Kontich - Vijftig jaar geleden kreeg Ketje Van den Heuvel een proefcontract om bier te tappen in café De Reisduif. Vandaag staat ze nog steeds alle dagen achter de tapkast, tot groot genoegen van haar vele vaste klanten.

Ketje Van den Heuvel was 25 toen ze een proefcontract kreeg aangeboden om café De Reisduif open te houden in de Drabstraat. In december werd ze 75, maar ze bedient de tapkranen met nog altijd evenveel enthousiasme. Op drukke dagen, zoals tijdens de braderij, komen haar drie dochters een handje helpen. Twee van haar dochters treden ook geregeld op in het café.

De Reisduif is een iconisch café in Kontich en Ketje een legendarische cafébazin. Daarom werd Ketje in het oud-gemeentehuis gehuldigd door burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Trouwe klanten moet je verdienen, maar de klanten moeten ook een goede cafébazin verdienen. Ketje heeft het hart op de tong en dat weten de klanten te appreciëren.”

Na de ontvangst in het oud-gemeentehuis reed Ketje en haar familie per limousine naar het café om er een feestje te bouwen met de vaste klanten. Het werd geen afscheidsfeestje, want Ketje denkt nog niet aan stoppen.