Inwoners trotseren sneeuwbuien voor Walem Wintert

Walem - De dorpsraad van Walem palmde zaterdagavond lokalen en speelplaats van basisschool De Zonnebergen in voor een derde editie van Walem Wintert. Sneeuw- en regenbuien waren een klein beetje een domper op het jaarlijks winterfeest.

Toch werd het een gezellige bedoening waar honderden inwoners regen- en sneeuwbuien trotseerden om op het nieuwe jaar te klinken. Naast wafels op stokjes, hamburgers en braadworsten was er glühwein, jenever en warme chocolademelk.

Ook was er een marktje met diverse standjes van creatieve dorpsgenoten met schilderijen, handgemaakte juwelen, enz. Kinderen konden zich amuseren aan de knutselbar.

Voor de muzikale sfeer werd beroep gedaan op Jeugdkoor Pop it Up!, The Minies en coverband No-License.