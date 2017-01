Britse premier kiest voor “harde brexit”

De Britse premier Theresa May is bereid om de Europese eengemaakte markt en douane-unie te verlaten om de volledige controle over de Britse grenzen te verwerven, zo berichtten de Britse media zaterdagavond. Ze zou die boodschap dinsdag overbrengen in haar toespraak over de brexit.

Dinsdag zal Theresa May in een langverwachte toespraak voor een publiek van diplomaten in Londen duidelijk maken of ze voor een harde of zachte brexit gaat. Op basis van wat er zaterdagavond in de Britse media uitlekte van haar speech, lijkt ze resoluut voor het eerste te kiezen.

Volgens The Telegraph zal May zeggen dat het Verenigd Koninkrijk bereid moet zijn om de Europese douane-unie te verlaten, om de vrijhandelsakkoorden met landen buiten de Europese Unie veilig te stellen. Daarnaast zou ze duidelijk maken dat haar land de volledige controle over haar grenzen wil, ook als dat betekent dat de Britten de eengemaakte markt moeten verlaten.

In tegenstelling tot haar eerdere verklaringen zou May ook niet willen dat haar land nog onder de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie valt. Tot slot zou ze willen oproepen tot eenheid, en vragen om beladen termen als ‘remainers en ‘leavers’ te begraven.