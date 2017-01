Nieuwjaarsvuurwerk in Park Bisenweijke

Boechout - Ruim 200 toeschouwers gaven hun ogen de kost tijdens het traditionele nieuwjaarsvuurwerk

De kleurrijke pijlen werden dit jaar afgeschoten in Park Bisenweijke aan de Broechemsesteenweg in Vremde. Uit veiligheidsoverwegingen was een deel van de Broechemsesteenweg afgesloten voor alle verkeer.

"Ook al trotseren we vandaag hagel, wind, regen en sneeuw, toch was het spektakel mooier dan in Antwerpen", klonk het. "Toen konden we nauwelijks iets zien door de dichte mist."

Na het vuurwerk kregen de aanwezigen een drankje aangeboden in zaal Den Boom.