Straatfeest Millegemweg

Boechout - Reeds 16 jaar organiseren de bewoners van de Millegemweg midden januari een straatfeest.

"Wat begon als een eenmalig gebeuren is inmiddels uitgegegroeid tot een jaarlijkse traditie", vertelt Katelijne Goethals. "Bedoeling is om gezellig te kletsen met de buren bij een lekker glas." Het straatfeest is ook een ideale manier om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen.

"Een glaasje cava, lekkere hapjes en een goed humeur, meer hebben we niet nodig om ons vandaag te amsuren", stelt Katelijn.