Boechout - Op maandag 23 januari om 14u organiseert de gemeente, samen met de seniorenraad, in Theaterzaal Vooruit een infonamiddag over de kunst van het ouder worden.

"Oud worden is niet voor iedereen even makkelijk", vertelt seniorenconsulent Erna Vanwesenbeeck. "Daarom hebben we professor Luc Van de Ven uitgenodigd. Tijdens zijn voordracht zal de professor enkele handvaten aanreiken die ouderen kunnen helpen om beter om te gaan met de last van de jaren."

De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk.

info: 03 460 06 18