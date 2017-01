Bastien geeft met Chievo voorsprong uit handen tegen Inter en verliest

Inter Milaan heeft zaterdag op de twintigste speeldag in de Serie A de punten thuisgehouden tegen Chievo. De Milanezen bogen in de tweede helft een 0-1 achterstand om tot een 3-1 overwinning.

Chievo, met Samuel Bastien de hele match op het veld, kwam iets over het halfuur op voorsprong, toen Pellissier (34.) Inter-doelman Handanovic het nakijken gaf. De thuisploeg voerde de druk op, en in de tweede helft ging Inter op en over Chievo. Via Icardi (69.), ex-Club Brugge-speler Ivan Perisic (86.) en Eder (90.+3) won Inter met 3-1.

Bij Inter bleef Senna Miangue de hele match op de bank, net als Sofian Kiyine bij Chievo.

Dankzij de zege springt Inter (36 punten) naar de zesde stek, met evenveel punten als stadsgenoot AC Milan dat twee matchen minder telt. Chievo blijft elfde met 25 punten.