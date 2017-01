“Ik wens iedereen dit jaar een slechte wifiverbinding toe”

De stress die mails en smartphones met zich meebrengen: komiek Henk Rijckaert (42) kent er alles van. Toch wil hij in zijn zesde voorstelling Technostress ook praten over het wonderbaarlijke van het internet. “Eigenlijk is het waanzin, dat dit allemaal kan.” Ook maakt hij de balans op van goed twintig jaar op de planken. “Ik ben zelfzekerder geworden. En beter. Gelukkig maar!”