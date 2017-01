Antwerp-speler Owusu: “Na mijn carrière word ik predikant”

William Owusu is weer helemaal boven water gekomen. De Ghanese spits is in zijn periode bij Antwerp al verschillende keren afgeschreven en kreeg steeds veel kritiek van de supporters. Maar kijk, de jongste weken maakte hij belangrijke doelpunten voor Antwerp en wordt hij omarmd, ook door de fans. “Ik vind het raar dat je als supporter tegen je eigen spelers kan zijn.”