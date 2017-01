Asielcentrum krijgt buurtcomité

Ranst - De bewoners van twaalf straten in de buurt van het Broechemse asielcentrum in de Van Den Nestlaan worden uitgenodigd om een buurtcomité op te starten. De eerste informatievergadering wordt belegd op donderdag 19 januari in de Broechemse Den Boomgaard.

Het initiatief gaat uit van het gemeentebestuur, het OCMW en het asielcentrum. Bedoeling is de bevordering van sociale contacten tussen de Broechemnaren en de inwoners van het centrum. Het uitwisselen van ideeën en een betere samenwerking tussen alle partijen moet leiden tot een nog ruimer draagvlak voor het centrum in de buurt. Alle bewoners van de twaalf straten zijn uitgenodigd vanaf 19u in de polyvalente zaal van Den Boomgaard. De vergadering biedt de mogelijkheid om vragen te stellen aan alle belanghebbenden van het buurtcomité. De verdere praktische gevolgen van het initiatief worden dan ook besproken. Uiteraard is het niet de bedoeling om klachten over een specifieke buurtbewoner tijdens deze bespreking te behandelen.

Info.broechem@fedasil.be