Kempens dialect boomt in de media: “Kempens is een wereldtaal”

Turnhout -

Topkeirel en Vuugd uweige drukt Geerte Verbraeken op haar kledinglijn Hoegrafischdat. De creatieve onderneemster uit Rijkevorsel vertaalt de huidige populariteit van het Kempens vestimentair. In de media lijkt tegenwoordig geen ontkomen aan onze sappige tongval. Kempens is de voertaal in heel wat reeksen en reclamespots.