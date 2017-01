Vertonghen in tranen van het veld: “Afwachten , maar ziet er slecht uit”

Jan Vertonghen is zaterdag geblesseerd van het veld gegaan bij Tottenham Hotspur. De verdediger wilde een bal binnenhouden, maar maakte daarbij een verkeerde beweging. Vertonghen gaf meteen aan niet verder te kunnen en verliet in tranen het veld.

Vertonghen liep een blessure aan de enkel op, Ben Davies was de vervanger van de Rode Duivel. Na de wedstrijd besprak Mauricio Pochettino de situatie. “Het ziet er slecht uit voor Jan. We moeten wachten tot maandag voor uitsluitsel. Hij is heel ontgoocheld.”

Eerder werd Toby Alderweireld stevig aangepakt door een opponent, maar hij kon wel verder. Tottenham won tegen West Bromwich Albion met 4-0, na een hattrick van Harry Kane en een owngoal.

Foto: REUTERS